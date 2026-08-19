В Молдове учителя вышли на акции протеста

В Молдове проходит общенациональная акция протеста учителей. Митинги и демонстрации организованы во многих городах, а в Кишинев на марш съехались сотни педагогов из всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное требование – повышение зарплат, обещанное с 1 сентября. Учителя настаивают на пересмотре доходов. Ведь вопрос касается не только оплаты труда конкретного специалиста, но и ситуации в системе образования в целом. Нынешний уровень дохода снижает престиж профессии и не позволяет удерживать квалифицированных специалистов на рабочих местах.

Бедность заставляет многих учителей, особенно в сельской местности, покидать систему образования и уезжать за границу. К сожалению, живя в нищете, сталкиваясь со множеством проблем и трудностей, они вынуждены искать подработку или вообще уйти из профессии, чтобы избежать бедности.

В профсоюзе работников образования заявили, что если правительство не выполнит их требования, то уже с 1 сентября начнутся более масштабные общенациональные протесты, которые будут продолжаться в течение месяца. А с 1 октября и вовсе может быть объявлено чрезвычайное положение в системе образования.

Премьер-министр в ответ заявил о дефиците бюджета и призвал к пониманию. По его словам, мгновенное повышение окладов лишит денег пенсионеров и льготников, а реальных финансов на все у государства просто нет. Окончательное решение правительство обещает озвучить до конца августа, но педагоги отказываются верить ему без письменных гарантий.