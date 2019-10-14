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В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах

14 октября 2019 07:42
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Новости Польши. Партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах-1

По предварительным результатам она набирает около 50 % голосов. Таким образом, политическое объединение получает 239 из 460 мест в Сейме, что даст возможность формировать правительство без участия других партий. Крупнейшая оппозиционная сила «Гражданская коалиция» по предварительным результатам получила почти 30 % и 130 мандатов.

В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах-4

После четырех лет отсутствия в польский парламент возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил получил около 12 % голосов. Первые официальные данные ожидаются уже к вечеру.

В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах-7

В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах-9

# Выборы в Польше # Фотофакт

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