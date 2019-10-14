В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах

Новости Польши. Партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным результатам она набирает около 50 % голосов. Таким образом, политическое объединение получает 239 из 460 мест в Сейме, что даст возможность формировать правительство без участия других партий. Крупнейшая оппозиционная сила «Гражданская коалиция» по предварительным результатам получила почти 30 % и 130 мандатов.