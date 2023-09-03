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Медведев: с начала года в российскую армию пришли 280 тысяч контрактников

03 сентября 2023 11:00
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С начала января около 280 тыс. человек по контракту вступили в ряды Вооруженных сил России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он отметил, что в их числе есть как люди, находившиеся в запасе, так и добровольцы. Медведев также подчеркнул, что в связи со значимостью проводимой работы по комплектованию Вооруженных Сил контрактниками он проводит совещания с главами регионов. По его словам, на начало августа на контрактную службу было призвано более 231 тыс. человек, а темп набора в армию контрактников вырос до 1,4 тыс. в день. По его словам, военнослужащие по контракту и добровольцы готовы к защите родины и демонстрируют высокий уровень поддержки президента.
 

# Армия

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