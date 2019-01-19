В Польше объявлен день общенационального траура по мэру Гданьска

Новости Польши. В Польше – день общенационального траура. Страна скорбит по убитому мэру Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Адамович получил множество ножевых ранений, в том числе в сердце, во время благотворительного концерта 13 января. Нападение совершил 27-лений ранее судимый житель Польши.

Соболезнования президенту Польши, родным убитого Павла Адамовича и всему польскому народу выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко. «Стоп ненависть». Тысячи людей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска В посольстве Польши в Минске в понедельник 21 января будет открыта книга соболезнований в связи с произошедшей трагедией.