В Польше объявлен день общенационального траура по мэру Гданьска

Новости Польши. В Польше – день общенационального траура. Страна скорбит по убитому мэру Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше – день общенационального траура. Страна скорбит по убитому мэру Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Адамович получил множество ножевых ранений, в том числе в сердце, во время благотворительного концерта 13 января. Нападение совершил 27-лений ранее судимый житель Польши.
Соболезнования президенту Польши, родным убитого Павла Адамовича и всему польскому народу выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
«Стоп ненависть». Тысячи людей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска
В посольстве Польши в Минске в понедельник 21 января будет открыта книга соболезнований в связи с произошедшей трагедией.
Убийство раскололо страну на два лагеря. Павел Адамович неоднократно становился объектом нападок из-за того, что на местном уровне реализовывал либеральную политику, которая шла вразрез со взглядами крайне правых кругов. Одной из таких тем стали его слова о готовности принять беженцев с Востока.