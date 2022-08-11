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В Польше начали выселять украинских беженцев

11 августа 2022 06:27
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Европейская помощь Украине подходит к концу. В Польше начали выселять украинских беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начали выселять украинских беженцев-1

До конца месяца они должны будут съехать из университетского общежития в Кракове, так как закончилось финансирование. В результате на улице окажутся более 160 человек. Большая часть из них – это женщины и дети. Однако как заявил представитель университета, на самом деле здания общежитий были проданы и теперь должны быть переданы новому владельцу. А для беженцев могут найти место в других общежитиях. Вот только самим людям никакой конкретики не дают, кроме даты, когда нужно освободить помещения.

# Беженцы # Фотофакт

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