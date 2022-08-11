Прямой эфир

Евросоюз ввёл запрет на покупку российского угля

11 августа 2022 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз больше не будет покупать российский уголь. Официальный запрет уже вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз ввёл запрет на покупку российского угля-1

Он касается полного отказа на импорт угля из России. А это примерно 25 % от общего экспорта. Или почти 50 миллионов тонн. Европейские компании начали покупать сырье в Колумбии, Австралии и ЮАР. Однако это не поможет восполнить все потери. Кроме того, новые поставщики обойдутся гораздо дороже, что особенно сильно будет ощущаться зимой, так как уже через несколько месяцев многие европейские страны столкнутся с дефицитом газа. А его замена, уголь, будет стоить очень дорого.

Напомним, запрет на поставки угля из России обсуждался весной в рамках пятого пакета антироссийских санкций ЕС.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США спасли 4000 биглей – четвероногие ищут новый дом
10 августа 2022 20:13

В США спасли 4000 биглей – четвероногие ищут новый дом

ФБР изъяло несколько коробок с документами из резиденции Трампа
10 августа 2022 20:11

ФБР изъяло несколько коробок с документами из резиденции Трампа

Засуха в Европе может оказаться сильнейшей за последние 500 лет
10 августа 2022 20:10

Засуха в Европе может оказаться сильнейшей за последние 500 лет