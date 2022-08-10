В США спасли 4000 биглей – четвероногие ищут новый дом

Новости США. В США спасли 4 000 биглей. Теперь четвероногие друзья ищут новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в 2019 году зоозащитники забили тревогу. В одном из американских штатов биглей разводили в целях проведения научных экспериментов.

Кроме того, были установлены факты жестокого обращения и плохих условий содержания в клетках. Животных не кормили и не лечили. Поэтому последние три года зоозащитники буквально боролись за собак.