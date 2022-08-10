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В США спасли 4000 биглей – четвероногие ищут новый дом

10 августа 2022 20:13
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Новости США. В США спасли 4 000 биглей. Теперь четвероногие друзья ищут новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США спасли 4000 биглей – четвероногие ищут новый дом-1

Еще в 2019 году зоозащитники забили тревогу. В одном из американских штатов биглей разводили в целях проведения научных экспериментов.  

В США спасли 4000 биглей – четвероногие ищут новый дом-4

Кроме того, были установлены факты жестокого обращения и плохих условий содержания в клетках. Животных не кормили и не лечили. Поэтому последние три года зоозащитники буквально боролись за собак.  

В США спасли 4000 биглей – четвероногие ищут новый дом-7

И теперь, после лечения и реабилитации, четвероногим планируют отыскать новый и любящий дом.  

# Животные # Новости США # Фотофакт

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