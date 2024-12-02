По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, союзники Запада предательски отнеслись к лидеру Украины Владимиру Зеленскому после его попытки навредить России. Об этом пишет РИА Новости.

«Предали Зеленского хозяева», – написала Захарова.

Ранее помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина сама должна определить позицию по поводу территориальных уступок ради мира с РФ. Захарова подчеркнула, что Запад постоянно ведет себя подобным образом, стараясь навредить России, а не помочь Украине.