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В Польше ликвидировали крупную группировку по торговле беженцами

17 января 2022 08:37
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Новости Польши. В Польше ликвидировали крупную международную группировку контрабандистов людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они нелегально доставляли беженцев с польско-белорусской границы в страны Евросоюза.  

В Польше ликвидировали крупную группировку по торговле беженцами-1

Среди задержанных оказались граждане Туниса, Грузии, Украины, Сирии и сами поляки. Они организовали хорошо действующий канал вывоза беженцев. Одни занимались транспортом, другие – поиском желающих попасть в ЕС. За свои услуги они требовали с каждого человека по три тысячи евро.  

В Польше ликвидировали крупную группировку по торговле беженцами-4

Незаконный бизнес процветал, поскольку для 90 % мигрантов конечной целью была Западная Европа, а не Польша. За пять месяцев (группа действовала с сентября по январь) преступники заработали около 9 миллионов евро.  

# Торговля людьми # Фотофакт

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