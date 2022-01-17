В Польше ликвидировали крупную группировку по торговле беженцами

Новости Польши. В Польше ликвидировали крупную международную группировку контрабандистов людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они нелегально доставляли беженцев с польско-белорусской границы в страны Евросоюза.

Среди задержанных оказались граждане Туниса, Грузии, Украины, Сирии и сами поляки. Они организовали хорошо действующий канал вывоза беженцев. Одни занимались транспортом, другие – поиском желающих попасть в ЕС. За свои услуги они требовали с каждого человека по три тысячи евро.