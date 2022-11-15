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ООН: 9 миллиардов человек на Земле будет к 2037 году

15 ноября 2022 12:01
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15 ноября произошло знаковое событие для человечества. Население Земли достигло 8 миллиардов. Об этом сообщила Организация Объединенных наций. Чтобы прирасти на 1 миллиард, землянам понадобилось 12 лет. Достичь этой отметки в основном помогла высокая рождаемость в Азии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: 9 миллиардов человек на Земле будет к 2037 году-1

Большой вклад в это внесла и Африка, там прибавилось 400 миллионов человек. Среди стран главным лидером стала Индия. Прирост – 177 миллионов человек. Она потеснила даже Китай, в котором прибавилось лишь 73 миллиона. А вот Европа вообще выпала из этого списка из-за падения рождаемости и сокращения населения. По прогнозам ООН, отметки в 9 миллиардов человек Земля достигнет к 2037 году.

# ООН # Фотофакт

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