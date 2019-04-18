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В Перу объявлен траур: экс-президент Алан Гарсия застрелился во время задержания по делу о коррупции

18 апреля 2019 11:26
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Новости Перу. В Перу объявлен траур в связи с кончиной бывшего президента Алана Гарсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На зданиях всех госучреждений, в военных частях, на судах ВМС, а также в представительствах Перу за рубежом будет приспущен национальный флаг страны.

В Перу объявлен траур: экс-президент Алан Гарсия застрелился во время задержания по делу о коррупции-1

В Перу объявлен траур: экс-президент Алан Гарсия застрелился во время задержания по делу о коррупции-3

Накануне экс-президент покончил с собой во время задержания по делу о коррупции. Он выстрелил в себя, когда сотрудники прокуратуры приехали к нему домой, чтобы предъявить ордер. С пулевым ранением его доставили в столичный госпиталь, но спасти политика не удалось.

Власти Перу заявили, что Гарсия будет похоронен с президентскими почестями. Похороны состоятся 19 апреля.

В Перу объявлен траур: экс-президент Алан Гарсия застрелился во время задержания по делу о коррупции-6

# Самоубийство # Фотофакт

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