В лондонском метро отключили Wi-Fi из-за протестных акций

С начала недели тысячи экологических активистов устраивают митинги по всему городу, тем самым блокируя движение на крупных трассах. Таким образом протестующие призывают правительство страны обратить внимание на «растущий климатический кризис». Накануне они пригрозили нарушить работу общественного транспорта Лондона, после чего и было принято решение временно отключить интернет в метро. Британские правоохранители уже задержали порядка 300 активистов.