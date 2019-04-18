Новости Греции. В афинский Акрополь ударила молния. Пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разряд ударил рядом с будкой охранников и повредил громоотвод.

Среди пострадавших двое туристов – из Китая и Финляндии, а также смотрители археологической площадки. Всех их доставили в больницу.

Отметим, сейчас в Греции идут дожди, а в некоторых районах падает град.