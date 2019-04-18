Новости США. В Нью-Йорке мужчина пытался поджечь собор Святого Патрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В Нью-Йорке мужчина пытался поджечь собор Святого Патрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный вошел в здание с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией. При задержании 37-летний мужчина попытался оказать сопротивление.
Судя по опубликованным правоохранителями фотографиям, при себе у арестованного были также бытовые зажигалки. Злоумышленник утверждает, что нес канистры с топливом в свой фургон. Однако при проверке машины его слова не подтвердились.