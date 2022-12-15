В Перу объявлен режим ЧП. Гражданам ограничили право на неприкосновенность и свободу перемещений

Новости Перу. В Перу объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит солдатам помогать полиции в поддержании общественной безопасности. Кроме того, наложены ограничения на гражданские свободы – право на неприкосновенность жилища и свободу перемещений. Будет запрещено проводить собрания.

Масштабные акции протеста начались в стране после того, как 7 декабря Педро Кастильо был смещен с должности президента. Манифестанты, требующие проведения досрочных выборов, блокируют дороги, занимают аэропорты, штурмуют здания органов власти и полиции, поджигают и нападают на предприятия и магазины.