В Пекине начался съезд самой многочисленной партии в мире – Компартии Китая

Новости Китая. В Пекине на XIX съезд собрались представители самой многочисленной партии в мире – Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди задач почти 2300 собравшихся делегатов –

избрание высшего руководства, пересмотр устава и обозначение основных целей на ближайшие пять лет. В 2017 году заседания будут проходить в течение недели. 25 октября состоится первый пленум центрального комитета, по итогам которого будет объявлен новый состав Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.