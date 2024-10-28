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WP больше не будет поддерживать кандидатов в президенты США

28 октября 2024 07:11
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Предвыборные страсти разгораются в США. Президентская гонка обрастает новыми скандалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них связан со СМИ.

WP больше не будет поддерживать кандидатов в президенты США-2

Издатели запретили поддерживать политическую борьбу сразу двум влиятельным изданиям – газетам «Вашингтон пост» и «Лос-Анджелес таймс». Такое случилось впервые за 36 лет. Обычно пресса негласно была на стороне демократов, которых в этом году представляет Камала Харрис. По мнению самих журналистов, ничего хорошего такой запрет не сулит. Вероятно, дела штаба крайне плохи. Один из последних митингов Харрис прошел неудачно. Ее выступление в Мичигане прервали криками «Останови войну!».

# Выборы в США # сми

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