WP больше не будет поддерживать кандидатов в президенты США

Предвыборные страсти разгораются в США. Президентская гонка обрастает новыми скандалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них связан со СМИ.

Издатели запретили поддерживать политическую борьбу сразу двум влиятельным изданиям – газетам «Вашингтон пост» и «Лос-Анджелес таймс». Такое случилось впервые за 36 лет. Обычно пресса негласно была на стороне демократов, которых в этом году представляет Камала Харрис. По мнению самих журналистов, ничего хорошего такой запрет не сулит. Вероятно, дела штаба крайне плохи. Один из последних митингов Харрис прошел неудачно. Ее выступление в Мичигане прервали криками «Останови войну!».