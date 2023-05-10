В Пакистане после задержания бывшего премьера страны начались беспорядки

Новости Пакистана. В Пакистане вслед за задержанием бывшего премьера страны вспыхнули беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имрана Хана арестовали 9 мая в Исламабаде в здании суда во время слушаний по делу о коррупции. Ранее против него возбудили несколько уголовных дел.