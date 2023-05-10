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В Пакистане после задержания бывшего премьера страны начались беспорядки

10 мая 2023 09:27
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Новости Пакистана. В Пакистане вслед за задержанием бывшего премьера страны вспыхнули беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имрана Хана арестовали 9 мая в Исламабаде в здании суда во время слушаний по делу о коррупции. Ранее против него возбудили несколько уголовных дел.  

В Пакистане после задержания бывшего премьера страны начались беспорядки-1

Политик пользуется существенной поддержкой местного населения, он выступает за внеочередные выборы. Его сторонники вышли на протесты. В ответ власти ограничили работу мобильного интернета, а полиция начала применять слезоточивый газ для разгона массовых протестов. Протестующие в Исламабаде и Пешаваре перекрыли улицы. Манифестанты блокировали военные базы, поджигали дома чиновников. В ряде городов введено чрезвычайное положение.  

# Акции протеста # Новости Пакистана # Фотофакт

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