В Пакистане после задержания бывшего премьера страны начались беспорядки

Новости Пакистана. В Пакистане вслед за задержанием бывшего премьера страны вспыхнули беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имрана Хана арестовали 9 мая в Исламабаде в здании суда во время слушаний по делу о коррупции. Ранее против него возбудили несколько уголовных дел.
Политик пользуется существенной поддержкой местного населения, он выступает за внеочередные выборы. Его сторонники вышли на протесты. В ответ власти ограничили работу мобильного интернета, а полиция начала применять слезоточивый газ для разгона массовых протестов. Протестующие в Исламабаде и Пешаваре перекрыли улицы. Манифестанты блокировали военные базы, поджигали дома чиновников. В ряде городов введено чрезвычайное положение.