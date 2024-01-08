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В Пакистане минимум пять полицейских погибли в результате взрыва

08 января 2024 19:57
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Новости Пакистана. Обыски на наличие взрывчатки продолжаются в районе совершения теракта на севере Пакистана. В полиции не исключают вероятности новых провокаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саперы занимаются поисками опасных веществ.

В Пакистане минимум пять полицейских погибли в результате взрыва-1

Напомним, сегодня на севере страны неизвестные взорвали полицейскую машину. Известно о гибели пяти правоохранителей. Число пострадавших, по разным данным, варьируется от 10 до 20 человек. Сейчас за их жизни борются врачи. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

# Теракт # Новости Пакистана

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