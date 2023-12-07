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В Пакистане дети массово попадают в больницу из-за смога

07 декабря 2023 13:37
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Больницы пакистанского Лахора приведены в повышенную готовность, для экстренных случаев зарезервированы аппараты искусственной вентиляции легких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане дети массово попадают в больницу из-за смога-1

Причиной стал токсичный смог, который душит 11-миллионный город уже несколько недель. Индекс качества воздуха там в несколько раз превышает допустимые нормы и достиг отметки «очень опасный для здоровья». Больше всего от него страдают дети. В педиатрических отделениях количество маленьких пациентов с проблемами дыхания за последний месяц выросло на 50 %. По данным ООН, грязный воздух стал одной из основных причин смертности среди всего населения Пакистана.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана # Фотофакт

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