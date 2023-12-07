В Пакистане дети массово попадают в больницу из-за смога

Причиной стал токсичный смог, который душит 11-миллионный город уже несколько недель. Индекс качества воздуха там в несколько раз превышает допустимые нормы и достиг отметки «очень опасный для здоровья». Больше всего от него страдают дети. В педиатрических отделениях количество маленьких пациентов с проблемами дыхания за последний месяц выросло на 50 %. По данным ООН, грязный воздух стал одной из основных причин смертности среди всего населения Пакистана.