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Под угрозой срыва оказался саммит КНДР и США. МИД Северной Кореи назвал причину

16 мая 2018 13:37
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Новости мира. Переговоры между Северной и Южной Кореей на министерском уровне, которые должны были состояться 16 мая в Пханмунджоме, отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР отказалась от переговоров на министерском уровне с Южной Кореей

Под угрозой срыва оказался саммит КНДР и США. МИД Северной Кореи назвал причину-1

Основными темами переговоров должны были стать вопросы Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола. Кроме того, по тем же причинам под угрозой срыва оказался саммит с США, на котором должны встретиться Ким Чен Ын и Дональд Трамп.

Под угрозой срыва оказался саммит КНДР и США. МИД Северной Кореи назвал причину-4

МИД КНДР заявил, что им не интересен диалог с односторонними требованиями. Тем не менее, американская сторона продолжает подготовку к переговорам.

# Международная политика # Фотофакт

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