Под угрозой срыва оказался саммит КНДР и США. МИД Северной Кореи назвал причину

Новости мира. Переговоры между Северной и Южной Кореей на министерском уровне, которые должны были состояться 16 мая в Пханмунджоме, отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. КНДР отказалась от переговоров на министерском уровне с Южной Кореей

Основными темами переговоров должны были стать вопросы Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола. Кроме того, по тем же причинам под угрозой срыва оказался саммит с США, на котором должны встретиться Ким Чен Ын и Дональд Трамп.