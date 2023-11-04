В ООН оценили материальный ущерб, нанесённый жителям Газы

В ООН оценили материальный ущерб, нанесенный палестинскому региону в результате конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более миллиарда долларов понадобится на удовлетворение потребностей людей в Газе и на западном берегу реки Иордан. Речь только о первой помощи населению анклава. Там обостряется дефицит продуктов и питьевой воды, не хватает также лекарств. Ранее Израиль согласился ежедневно пропускать в Газу 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Поставок топлива, вопреки просьбам в том числе международных организаций, не предвидится.