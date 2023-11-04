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В ООН оценили материальный ущерб, нанесённый жителям Газы

04 ноября 2023 08:16
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В ООН оценили материальный ущерб, нанесенный палестинскому региону в результате конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН оценили материальный ущерб, нанесённый жителям Газы-1

Более миллиарда долларов понадобится на удовлетворение потребностей людей в Газе и на западном берегу реки Иордан. Речь только о первой помощи населению анклава. Там обостряется дефицит продуктов и питьевой воды, не хватает также лекарств. Ранее Израиль согласился ежедневно пропускать в Газу 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Поставок топлива, вопреки просьбам в том числе международных организаций, не предвидится.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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