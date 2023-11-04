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США и Европа начали обсуждать возможность мирных переговоров с Россией

04 ноября 2023 08:03
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Европа и США проводят обсуждения с Украиной по поводу возможности мирных переговоров с Российской Федерацией, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Так, NBC, ссылаясь на американских чиновников, сообщает, что с октября 2023 года «спокойно» ведется разговор официальных лиц Евросоюза и Штатов с Киевом о вероятных последствиях мирных переговоров с Москвой в целях завершения конфликта. В процессе подобных обсуждений речь шла о том, что украинской стороне «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей».

По мнению официальных лиц, до конца 2023 года еще есть возможность мирные переговоры вести в спокойном темпе, а далее они перейдут в разряд срочных. Чиновники объясняют, что конфликт заходит в тупик, и у Запада нет средств дальше оказывать помощь Киеву.

# Международная политика

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