Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сена вопреки запрету

Французские власти, пытаясь пополнить бюджет, портят жизнь не только туристам, но и собственным гражданам. Парижская мэрия объявила о повышении цен на проезд в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь жители столицы будут вынуждены переплачивать за билеты в два раза.

Такое новшество не нашло понимания среди простых горожан. Многие уже выступили с инициативой провести масштабный митинг в центре столицы. Но правительство поспешило с оправданиями, заявив, что данная мера вводится лишь на время мероприятий.

В эти дни по швам трещит репутация не только местных чиновников, но и организаторов Олимпиады. Французские экологи вовсю бьют тревогу из-за состояния воды в реке Сена. Но у властей на это свои планы. Ради своих облачных идей они готовы идти на все, даже в урон собственному здоровью. Так, по примеру министра спорта, мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке. Но такое смелое решение в обществе только высмеяли, назвав это безрассудством. Напомним, с 1923 года введен запрет на плавание в Сене, но, несмотря на это, французское правительство планирует провести в ее водах соревнования по плаванию и триатлону.