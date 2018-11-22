В одном из кварталов Лондона полиция обнаружила взрывчатку

Новости Великобритании. Два самодельных взрывных устройства обнаружила полиция Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбы были спрятаны в пустующей квартире в районе Крейвен-парк на севере столицы. В целях обеспечения безопасности, была проведена эвакуация жильцов дома.