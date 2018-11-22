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В одном из кварталов Лондона полиция обнаружила взрывчатку

22 ноября 2018 13:10
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Новости Великобритании. Два самодельных взрывных устройства обнаружила полиция Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из кварталов Лондона полиция обнаружила взрывчатку-1

Бомбы были спрятаны в пустующей квартире в районе Крейвен-парк на севере столицы. В целях обеспечения безопасности, была проведена эвакуация жильцов дома.

В одном из кварталов Лондона полиция обнаружила взрывчатку-4

После этого сапёры обезвредили взрывные устройства и отправили их на экспертизу. Расследование по делу ведёт контртеррористическое подразделение.

# Взрыв # Фотофакт

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