В одном из кварталов Лондона полиция обнаружила взрывчатку

Новости Великобритании. Два самодельных взрывных устройства обнаружила полиция Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Два самодельных взрывных устройства обнаружила полиция Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бомбы были спрятаны в пустующей квартире в районе Крейвен-парк на севере столицы. В целях обеспечения безопасности, была проведена эвакуация жильцов дома.
После этого сапёры обезвредили взрывные устройства и отправили их на экспертизу. Расследование по делу ведёт контртеррористическое подразделение.