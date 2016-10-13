В Одессе из-за сильнейших ветров и дождей объявлено чрезвычайное положение

Новости Украины. В Одессе второй день бушует шторм. Не успел город ликвидировать последствия этой стихии, а синоптики уже прогнозируют очередные сильный дождь и ветер. Власти, в свою очередь, объявили чрезвычайное положение и попросили местных жителей не выходить без надобности из домов. Из-за сильного урагана ограничена работа морских портов Украины.

Накануне на Одессу и область обрушился мощный шторм, в результате чего пострадала инфраструктура, были повалены деревья и оборваны линии электропередач. По последним данным, погибли три человека, в том числе и 11-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.