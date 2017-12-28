В Нью-Йорке установили хрустальный шар, который будет виден из космоса

Новости США. На Таймс-сквер установили хрустальный шар – один из главных символов новогоднего Нью-Йорка,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В диаметре он достигает более 3,5 метров, а весит около 5 тонн. Для его создания потребовалось почти 2700 треугольных пластин, в которые встроены светодиоды. В «час Х» площадь озарят 7,5 миллиардов цветовых сочетаний.