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В Нью-Йорке установили хрустальный шар, который будет виден из космоса

28 декабря 2017 16:58
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Новости США. На Таймс-сквер установили хрустальный шар – один из главных символов новогоднего Нью-Йорка,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке установили хрустальный шар, который будет виден из космоса-1

В диаметре он достигает более 3,5 метров, а весит около 5 тонн. Для его создания потребовалось почти 2700 треугольных пластин, в которые встроены светодиоды. В «час Х» площадь озарят 7,5 миллиардов цветовых сочетаний.

В Нью-Йорке установили хрустальный шар, который будет виден из космоса-4

Так называемый «Подарок Безмятежности» будет виден даже из космоса. За минуту до наступления Нового года его начнут спускать по флагштоку с высоты в несколько десятков метров.

# Фотофакт # Новый год

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