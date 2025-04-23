Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон – FT

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф не будут присутствовать на встрече с представителями ЕС и Киева в Лондоне, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

В публикации указано, данная встреча в Британии давала возможность европейским странам полагать, что они добились места в переговорном процессе по украинскому конфликту. Однако факт отмены визита в Лондон Рубио и Уиткоффа значительно снизил значимость мероприятия, подчеркивает издание.

FT сообщает, что, Уиткофф в течение текущей недели намерен посетить РФ, где и будет находиться «настоящий стол переговоров».