Главы МИД ФРГ и Франции отложили поездку в Лондон из-за решения Вашингтона – Sky News

В СМИ появилась информация о вероятной отсрочке поездки министров иностранных дел ФРГ и Франции на переговоры в Лондон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал Sky News.
В СМИ появилась информация о вероятной отсрочке поездки министров иностранных дел ФРГ и Франции на переговоры в Лондон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал Sky News.
Фото: Pinterest
Подобные заявления последовали вслед за отменой визита в королевство государственного секретаря США Марко Рубио и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига намерен встретиться с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.