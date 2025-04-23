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Главы МИД ФРГ и Франции отложили поездку в Лондон из-за решения Вашингтона – Sky News

23 апреля 2025 07:33
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В СМИ появилась информация о вероятной отсрочке поездки министров иностранных дел ФРГ и Франции на переговоры в Лондон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал Sky News.

Главы МИД ФРГ и Франции отложили поездку в Лондон из-за решения Вашингтона – Sky News-1

Фото: Pinterest

Подобные заявления последовали вслед за отменой визита в королевство государственного секретаря США Марко Рубио и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига намерен встретиться с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.

# Международная политика

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