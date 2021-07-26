В Нью-Джерси на фестивале воздухоплавания запустили в небо более 100 воздушных шаров

Новости США. 38-й ежегодный фестиваль воздухоплавания в Нью-Джерси собрал толпы зрителей. Они наблюдали за тем, как более 100 разноцветных воздушных шаров заполнили небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы позиционируют это мероприятие как крупнейший летний фестиваль воздушных шаров и музыки в Северной Америке. В 2020 году из-за пандемии он не состоялся. У участников было куда больше времени, чтобы подготовиться.