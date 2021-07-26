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Мощный взрыв в Норвегии. На юге страны упал крупный метеорит

26 июля 2021 10:03
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Новости Норвегии. Мощный взрыв и облачный след. На юге Норвегии упал крупный метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв в Норвегии. На юге страны упал крупный метеорит-1

Видеоролики с моментом падения огненного шара очевидцы распространяют в соцсетях. Все произошло 25 июля около часа ночи. Из-за яркой вспышки на несколько секунд на улице стало светло как днем.

Мощный взрыв в Норвегии. На юге страны упал крупный метеорит-4

По данным специалистов, небесное тело двигалось со скоростью около 20 километров в секунду. Предполагается, что оно могло упасть в лесной местности в 60 километрах от Осло. Информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

# Космос # Фотофакт

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