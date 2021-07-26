Мощный взрыв в Норвегии. На юге страны упал крупный метеорит

Новости Норвегии. Мощный взрыв и облачный след. На юге Норвегии упал крупный метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. Мощный взрыв и облачный след. На юге Норвегии упал крупный метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видеоролики с моментом падения огненного шара очевидцы распространяют в соцсетях. Все произошло 25 июля около часа ночи. Из-за яркой вспышки на несколько секунд на улице стало светло как днем.
По данным специалистов, небесное тело двигалось со скоростью около 20 километров в секунду. Предполагается, что оно могло упасть в лесной местности в 60 километрах от Осло. Информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.