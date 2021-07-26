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В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений

26 июля 2021 10:01
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Европейские страны устраняют последствия сильнейших дождей и масштабных наводнений. В Лондоне непогода парализовала дорожное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений-1

В некоторых районах автомобили практически полностью скрылись под водой. Спасательные службы получили около 300 звонков о затопленных улицах и домах. Под удар стихии попали несколько станций метро, огромные лужи образовались на первых этажах магазинов и в подвалах. На большей части юго-востока Англии объявлен желтый уровень опасности. Жителей призывают воздержаться от поездок.

В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений-4

# Наводнение # Фотофакт

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