В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений

Европейские страны устраняют последствия сильнейших дождей и масштабных наводнений. В Лондоне непогода парализовала дорожное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах автомобили практически полностью скрылись под водой. Спасательные службы получили около 300 звонков о затопленных улицах и домах. Под удар стихии попали несколько станций метро, огромные лужи образовались на первых этажах магазинов и в подвалах. На большей части юго-востока Англии объявлен желтый уровень опасности. Жителей призывают воздержаться от поездок.