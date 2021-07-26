Президент Туниса уволил премьер-министра и снял неприкосновенность с членов парламента

Новости Туниса. В Тунисе на фоне протестов президент уволил премьер-министра и снял неприкосновенность со всех членов парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каис Саид использовал специальную конституционную меру, которая позволяет ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный срок. На протестах в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за плохой борьбы с пандемией, растущего числа пациентов и ухудшающейся ситуации в экономике. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Задержаны несколько человек.