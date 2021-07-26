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Президент Туниса уволил премьер-министра и снял неприкосновенность с членов парламента

26 июля 2021 09:39
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Новости Туниса. В Тунисе на фоне протестов президент уволил премьер-министра и снял неприкосновенность со всех членов парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Туниса уволил премьер-министра и снял неприкосновенность с членов парламента-1

Каис Саид использовал специальную конституционную меру, которая позволяет ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный срок. На протестах в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за плохой борьбы с пандемией, растущего числа пациентов и ухудшающейся ситуации в экономике. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Задержаны несколько человек.

Президент Туниса уволил премьер-министра и снял неприкосновенность с членов парламента-4

Напомним, что 10 лет назад Тунис был первой страной, в которой началась «арабская весна».

# Акции протеста # Каис Саид # Фотофакт

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