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В Нидерландах пассажирский поезд сошёл с рельсов и перевернулся – 1 человек погиб

04 апреля 2023 08:40
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Новости Нидерландов. В Нидерландах потерпел крушение пассажирский поезд. В результате инцидента погиб один человек, 30 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах пассажирский поезд сошёл с рельсов и перевернулся – 1 человек погиб-1

Большинству пострадавших необходимая помощь была оказана на месте, нескольким потребовалась госпитализация. Как сообщается, состав на полном ходу врезался в небольшой строительный кран. От мощного удара головная часть поезда сошла с рельсов и перевернулась, а средняя завалилась набок. В хвостовой части состава вспыхнул пожар. Прибывшие к месту ЧП спасатели оперативно потушили пламя. Сейчас в зоне крушения работают специалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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# Авария # Новости Нидерландов # Фотофакт

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