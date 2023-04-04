В Нидерландах пассажирский поезд сошёл с рельсов и перевернулся – 1 человек погиб

Новости Нидерландов. В Нидерландах потерпел крушение пассажирский поезд. В результате инцидента погиб один человек, 30 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинству пострадавших необходимая помощь была оказана на месте, нескольким потребовалась госпитализация. Как сообщается, состав на полном ходу врезался в небольшой строительный кран. От мощного удара головная часть поезда сошла с рельсов и перевернулась, а средняя завалилась набок. В хвостовой части состава вспыхнул пожар. Прибывшие к месту ЧП спасатели оперативно потушили пламя. Сейчас в зоне крушения работают специалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.