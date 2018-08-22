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В Нидерландах машина протаранила ратушу и взорвалась: в авто нашли тело мужчины

22 августа 2018 13:32
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Новости Нидерландов. Автомобиль протаранил ратушу в голландском городе Беммель и взорвался. Инцидент произошел ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах машина протаранила ратушу и взорвалась: в авто нашли тело мужчины-1

Кроме самого здания, которому нанесены серьезные повреждения, никто не пострадал. Специалисты установили, что в машине находились баллоны с газом, которые и взорвались в результате столкновения.

В Нидерландах машина протаранила ратушу и взорвалась: в авто нашли тело мужчины-4

Когда пламя потушили, в авто было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Его личность пока не установлена. Ратуша будет закрыта на протяжении всего дня.

# Взрыв # Фотофакт

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