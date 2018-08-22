В Нидерландах машина протаранила ратушу и взорвалась: в авто нашли тело мужчины

Новости Нидерландов. Автомобиль протаранил ратушу в голландском городе Беммель и взорвался. Инцидент произошел ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме самого здания, которому нанесены серьезные повреждения, никто не пострадал. Специалисты установили, что в машине находились баллоны с газом, которые и взорвались в результате столкновения.