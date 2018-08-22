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В Аргентине сожгли 400 кг кокаина в крематории в присутствии министра безопасности страны и российского посла

22 августа 2018 10:18
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Новости Аргентины. В Аргентине уничтожили 400 килограммов наркотиков, которые были найдены в российском посольстве в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине сожгли 400 кг кокаина в крематории в присутствии министра безопасности страны и российского посла-1

Партию кокаина сожгли в крематории в присутствии министра безопасности страны и российского посла. Напоминаем: в феврале 2018 года сотрудники полиции задержали пять человек, которые занимались контрабандой наркотиков.

В Аргентине сожгли 400 кг кокаина в крематории в присутствии министра безопасности страны и российского посла-4

Среди них оказались работники российского посольства. Спецоперация по разоблачению преступной банды велась 14 месяцев.

# Наркотики # Фотофакт

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