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Пожар в жилой высотке в Мумбаи: люди оказались заблокированы в квартирах

22 августа 2018 12:14
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Новости Индии. В индийском Мумбаи горит жилая высотка. Пламя занялось на 12 этаже и стало быстро распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в жилой высотке в Мумбаи: люди оказались заблокированы в квартирах-1

Многие жильцы оказались заблокированы в своих квартирах. Некоторым удалось выбраться на крышу. Задействовав строительный кран, пожарные спасли людей из горящего здания.

Пожар в жилой высотке в Мумбаи: люди оказались заблокированы в квартирах-4

Однако не исключено, что в многоэтажке по-прежнему кто-то остается. На месте ЧП работают 14 пожарных расчетов. К настоящему моменту известно о четырех погибших. Еще 16 человек получили серьезные травмы.

# Пожар # Фотофакт

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