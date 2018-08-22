Пожар в жилой высотке в Мумбаи: люди оказались заблокированы в квартирах

Новости Индии. В индийском Мумбаи горит жилая высотка. Пламя занялось на 12 этаже и стало быстро распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие жильцы оказались заблокированы в своих квартирах. Некоторым удалось выбраться на крышу. Задействовав строительный кран, пожарные спасли людей из горящего здания.