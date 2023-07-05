Новости Нидерландов. В Нидерландах детям запретят пользоваться гаджетами в школе. Новые правила вступят в силу с января 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то что мобильные телефоны тесно связаны с нашей жизнью, им не место в классе, считает министр образования страны. По его мнению, отказ от гаджетов поможет учащимся лучше концентрироваться на учебе. В долгосрочной перспективе это также повысит успеваемость школьников.