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В Нидерландах детям запретят пользоваться гаджетами в школе

05 июля 2023 20:22
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Новости Нидерландов. В Нидерландах детям запретят пользоваться гаджетами в школе. Новые правила вступят в силу с января 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах детям запретят пользоваться гаджетами в школе-1

Несмотря на то что мобильные телефоны тесно связаны с нашей жизнью, им не место в классе, считает министр образования страны. По его мнению, отказ от гаджетов поможет учащимся лучше концентрироваться на учебе. В долгосрочной перспективе это также повысит успеваемость школьников.

# Дети # Новости Нидерландов # Фотофакт

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