В Непале пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в реку

Новости Непала. Крупная автокатастрофа в Непале. По пути в столицу страны Катманду пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Непала. Крупная автокатастрофа в Непале. По пути в столицу страны Катманду пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибли около 20 человек, 16 госпитализированы. На месте трагедии проходит поисково-спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем внимания на опасном участке.