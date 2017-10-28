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В Непале пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в реку

28 октября 2017 12:47
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Новости Непала. Крупная автокатастрофа в Непале. По пути в столицу страны Катманду пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Непале пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в реку-1

Погибли около 20 человек, 16 госпитализированы. На месте трагедии проходит поисково-спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем внимания на опасном участке.

# Фотофакт # Авария

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