В НАТО готовы выделить деньги на строительство линии обороны на границе с Беларусью и Россией

Вслед за созданием экономической напряженности грядет и военная. В НАТО поддержали идею строительства линии обороны на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, генсек Организации заявил, что на эти цели готовы выделить финансирование. Даже несмотря на то, что Евросоюзу это обойдется в 2,5 миллиарда евро – и это лишь предварительная цифра.

Столтенберг отметил, что главное – реализовать проект. А за чей счет – вопрос уже второстепенный. Напомним, деньги на строительство запросили Польша и Прибалтика. Они считают необходимым создание линии обороны у наших рубежей протяженностью в 700 километров. Самостоятельно Варшава и ее прибалтийские друзья такую сумму не потянут, а раз деньги выделяет ЕС, то и курировать строительство будут еврочиновники. Планирование и непосредственно формирование линии обороны будут проводиться в координации с НАТО и его военными требованиями. Аргументы в пользу внесения инициативы на рассмотрение не меняются: свои безумные идеи сопредельные нам государства воплощают под предлогом мнимой «угрозы с Востока». На деле же цель одна – провокации и обострение ситуации на границе.