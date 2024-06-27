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В НАТО готовы выделить деньги на строительство линии обороны на границе с Беларусью и Россией

27 июня 2024 20:26
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Вслед за созданием экономической напряженности грядет и военная. В НАТО поддержали идею строительства линии обороны на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, генсек Организации заявил, что на эти цели готовы выделить финансирование. Даже несмотря на то, что Евросоюзу это обойдется в 2,5 миллиарда евро – и это лишь предварительная цифра.

В НАТО готовы выделить деньги на строительство линии обороны на границе с Беларусью и Россией-1

Столтенберг отметил, что главное – реализовать проект. А за чей счет – вопрос уже второстепенный. Напомним, деньги на строительство запросили Польша и Прибалтика. Они считают необходимым создание линии обороны у наших рубежей протяженностью в 700 километров. Самостоятельно Варшава и ее прибалтийские друзья такую сумму не потянут, а раз деньги выделяет ЕС, то и курировать строительство будут еврочиновники. Планирование и непосредственно формирование линии обороны будут проводиться в координации с НАТО и его военными требованиями. Аргументы в пользу внесения инициативы на рассмотрение не меняются: свои безумные идеи сопредельные нам государства воплощают под предлогом мнимой «угрозы с Востока». На деле же цель одна – провокации и обострение ситуации на границе.

# НАТО # Йенс Столтенберг

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