Новости Германии. Тревожные новости поступают в эти минуты из Германии. В Мюнстере микроавтобус на полном ходу въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Погибли, по меньшей мере, три человека. Около полусотни пострадали. Однако эти данные не окончательны. Сейчас на месте трагедии работают медики и спасатели. Несколько человек госпитализированы в критическом состоянии. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.