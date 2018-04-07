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В Мюнстере микроавтобус на полном ходу въехал в толпу людей

07 апреля 2018 16:40
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Новости Германии. Тревожные новости поступают в эти минуты из Германии. В Мюнстере микроавтобус на полном ходу въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мюнстере микроавтобус на полном ходу въехал в толпу людей-1


Погибли, по меньшей мере, три человека. Около полусотни пострадали. Однако эти данные не окончательны. Сейчас на месте трагедии работают медики и спасатели. Несколько человек госпитализированы в критическом состоянии. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

В Мюнстере микроавтобус на полном ходу въехал в толпу людей-3

В Мюнстере микроавтобус на полном ходу въехал в толпу людей-5

Сообщается, что после наезда водитель покончил с собой. На месте ЧП развернута спецоперация. Центр города оцеплен, в воздухе кружит вертолет, сотрудники полиции ищут взрывчатку и других нападавших, причастных к атаке. 

В Мюнстере микроавтобус на полном ходу въехал в толпу людей-7

# Теракт # Фотофакт

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