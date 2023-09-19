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В музеях Гааги рассказывают об украденных ценностях – экскурсия проходит с помощью VR-очков

19 сентября 2023 09:17
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Новости Нидерландов. Художественная галерея в Гааге предлагает по-новому взглянуть на произведения искусства. Экскурсоводы рассказывают об украденных и даже отобранных ценностях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музеях Гааги рассказывают об украденных ценностях – экскурсия проходит с помощью VR-очков-1

Для этого посетителям предлагают примерить очки виртуальной реальности, чтобы до конца погрузиться в атмосферу. Специалисты подготовили небольшие видеосюжеты, которые сопровождают рассказ экскурсоводов.

В музеях Гааги рассказывают об украденных ценностях – экскурсия проходит с помощью VR-очков-4

Кел О’Нейлл, куратор выставки:
Вопрос в том, возможно ли по-настоящему рассказать историю с помощью виртуальной реальности. Поэтому мы сделали очень обдуманный выбор, касающийся этих событий, чтобы вовлечь людей в историю.

В музеях Гааги рассказывают об украденных ценностях – экскурсия проходит с помощью VR-очков-7

На выставке также можно узнать истории кражи ценностей в колониальную эпоху. Например, этот деревянный жезл сделали аборигены, которые жили на территории современной Южной Америки.

# Музеи # Марина Кишкурно # Новости Нидерландов # Фотофакт

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