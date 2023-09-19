В музеях Гааги рассказывают об украденных ценностях – экскурсия проходит с помощью VR-очков

Новости Нидерландов. Художественная галерея в Гааге предлагает по-новому взглянуть на произведения искусства. Экскурсоводы рассказывают об украденных и даже отобранных ценностях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого посетителям предлагают примерить очки виртуальной реальности, чтобы до конца погрузиться в атмосферу. Специалисты подготовили небольшие видеосюжеты, которые сопровождают рассказ экскурсоводов.

Кел О’Нейлл, куратор выставки:

Вопрос в том, возможно ли по-настоящему рассказать историю с помощью виртуальной реальности. Поэтому мы сделали очень обдуманный выбор, касающийся этих событий, чтобы вовлечь людей в историю.