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В США отменили указ Трампа о заморозке федеральной помощи

30 января 2025 11:02
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Согласно указу Белого дома, администрация главы США Дональда Трампа сняла ограничение на оказание федеральной помощи в связи с подачей судебных исков. Об этом пишет РИА Новости.

В США отменили указ Трампа о заморозке федеральной помощи-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

На прошлой неделе Трамп издал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки программ, за исключением Израиля и Египта.

The Wall Street Journal сообщила, что официальные лица требуют продолжения этих программ, опасаясь растущего влияния Китая. Ранее федеральный суд в Вашингтоне заблокировал замораживание средств до 3 февраля.

# Международная политика

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