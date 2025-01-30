В США отменили указ Трампа о заморозке федеральной помощи

Согласно указу Белого дома, администрация главы США Дональда Трампа сняла ограничение на оказание федеральной помощи в связи с подачей судебных исков. Об этом пишет РИА Новости.

На прошлой неделе Трамп издал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки программ, за исключением Израиля и Египта.

The Wall Street Journal сообщила, что официальные лица требуют продолжения этих программ, опасаясь растущего влияния Китая. Ранее федеральный суд в Вашингтоне заблокировал замораживание средств до 3 февраля.