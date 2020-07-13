В Москве смягчили карантинные меры. Жителям разрешили ходить по улице без маски и посещать спортивные секции

Новости России. В России приступили к очередному этапу смягчения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целый ряд ограничений сегодня, 13 июля, отменили в Москве. Местным жителям разрешили ходить по улице без маски.

Те, кому пришлось трудиться в дистанционном режиме, могут вернуться на свои рабочие места. Вновь можно ходить в спортивные секции, кружки и на курсы.

Тем временем, в госпитале имени Бурденко, где проходит тестирование российской вакцины от COVID-19, успешно завершилась первая фаза испытаний. Сегодня второй группе добровольцев ввели еще один компонент препарата. На этом этапе медикам предстоит оценить безопасность и эффективность вакцины.