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Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

13 июля 2020 14:45
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Новости Украины. Более 20 населенных пунктов в Украине оказались обесточены из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о городах и деревнях в Черниговской, Луганской и Киевской областях.

Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды-1

Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды-3

Из-за сильного дождя и порывов ветра на линиях электропередачи сработали системы защиты. Обильные осадки привели к подтоплению низинных районов. Местами прошел крупный град, который побил крыши, стекла и автомобили.

Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды-6

В пострадавшие районы направлены сотрудники МЧС и облэнерго.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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