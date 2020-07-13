Более 20 населённых пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

Новости Украины. Более 20 населенных пунктов в Украине оказались обесточены из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о городах и деревнях в Черниговской, Луганской и Киевской областях.
Новости Украины. Более 20 населенных пунктов в Украине оказались обесточены из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о городах и деревнях в Черниговской, Луганской и Киевской областях.
Из-за сильного дождя и порывов ветра на линиях электропередачи сработали системы защиты. Обильные осадки привели к подтоплению низинных районов. Местами прошел крупный град, который побил крыши, стекла и автомобили.
В пострадавшие районы направлены сотрудники МЧС и облэнерго.