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В Москве скончался исполнитель песен «Очи чёрные» и «Три белых коня»

14 февраля 2019 09:26
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Новости России. Певец Сергей Захаров скончался в Москве в возрасте 68 лет.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга, народного артиста России не стало 14 февраля.

Причина смерти не разглашается.

В Москве скончался исполнитель песен «Очи чёрные» и «Три белых коня» -1

Сергей Захаров родился в Украине в 1950 году. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

В 1976 году артист снялся в фильме «Небесные ласточки» с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко.

Сергей Захаров побывал с концертами в 43 странах мира. Он исполнял романсы, арии из оперетт и опер, а также эстрадные песни – самые известные из которых: «Московские окна», «Очи черные», «Белый снег», «Три белых коня», «О тебе и о себе», «Ты меня не любишь, не жалеешь». 

В Москве скончался исполнитель песен «Очи чёрные» и «Три белых коня» -4

У артиста было много записей на радио, он принимал участие в «Голубом огоньке».

Сергей Захаров, когда приезжал в Беларусь, отмечал, что любит нашу страну и всегда ждет встречи с публикой.

На минувшей неделе скончался известный актер Сергей Юрский.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского (читать далее).

# Некролог # Сергей Захаров # Фотофакт

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