В Москве скончался исполнитель песен «Очи чёрные» и «Три белых коня»

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга, народного артиста России не стало 14 февраля.

Новости России. Певец Сергей Захаров скончался в Москве в возрасте 68 лет.

Сергей Захаров побывал с концертами в 43 странах мира. Он исполнял романсы, арии из оперетт и опер, а также эстрадные песни – самые известные из которых: «Московские окна», «Очи черные», «Белый снег», «Три белых коня», «О тебе и о себе», «Ты меня не любишь, не жалеешь».

В 1976 году артист снялся в фильме «Небесные ласточки» с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко.

Сергей Захаров родился в Украине в 1950 году. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

У артиста было много записей на радио, он принимал участие в «Голубом огоньке».

Сергей Захаров, когда приезжал в Беларусь, отмечал, что любит нашу страну и всегда ждет встречи с публикой.

На минувшей неделе скончался известный актер Сергей Юрский.