В Москве изъято 673 кг латиноамериканского кокаина

673 килограмма латиноамериканского кокаина изъято в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Ведомство информировало, что удалось пресечь попытку международной преступной группировки использовать российскую территорию для транзитного перемещения и сбыта наркотических веществ. также были зафиксированы попытки реализации в Москве оптовой партии латиноамериканского кокаина.

В ФСБ сообщается, что двое граждан РФ прибыли в Московский регион с целью провести многоэтапную наркоакцию. Так, в их планы входило получение в Москве особо крупной партии кокаина для перевоза ее на место контрабандного вывоза в страны Евросоюза.