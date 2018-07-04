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В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей: кадры с места ЧП

04 июля 2018 11:45
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Новости России. ЧП на юго-востоке российской столицы: бетономешалка протаранила 9 автомобилей, после чего перевернулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей: кадры с места ЧП-1

Трассу перекрыли. К счастью, никто не пострадал. По данным сотрудников дорожных служб, столкновение было таким мощным, что многие машины теперь можно только отправить на металлолом.

В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей: кадры с места ЧП-4

Причины ДТП устанавливаются. Вероятнее всего, водитель бетономешалки уснул за рулем.

# Авария в России # Фотофакт

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