В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей: кадры с места ЧП

Новости России. ЧП на юго-востоке российской столицы: бетономешалка протаранила 9 автомобилей, после чего перевернулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. ЧП на юго-востоке российской столицы: бетономешалка протаранила 9 автомобилей, после чего перевернулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трассу перекрыли. К счастью, никто не пострадал. По данным сотрудников дорожных служб, столкновение было таким мощным, что многие машины теперь можно только отправить на металлолом.
Причины ДТП устанавливаются. Вероятнее всего, водитель бетономешалки уснул за рулем.