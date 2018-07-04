В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей: кадры с места ЧП

Новости России. ЧП на юго-востоке российской столицы: бетономешалка протаранила 9 автомобилей, после чего перевернулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трассу перекрыли. К счастью, никто не пострадал. По данным сотрудников дорожных служб, столкновение было таким мощным, что многие машины теперь можно только отправить на металлолом.