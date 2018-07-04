Из-за сбоя на электростанции в Баку второй день закрыто метро

Новости Азербайджана. В Баку из-за масштабного сбоя в электросети закрыто метро. Сейчас специалисты пытаются устранить последствия аварии на электроподстанции, которая произошла 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за нарушений в системе проблемы с электричеством возникли в 39 городах и районах Азербайджана, в том числе в Баку и Гяндже. Накануне днем все работы были завершены, однако вечером произошел еще один сбой. Во избежание коллапса весь наземный общественный транспорт перевозил пассажиров бесплатно.