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Из-за сбоя на электростанции в Баку второй день закрыто метро

04 июля 2018 11:42
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Новости Азербайджана. В Баку из-за масштабного сбоя в электросети закрыто метро. Сейчас специалисты пытаются устранить последствия аварии на электроподстанции, которая произошла 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сбоя на электростанции в Баку второй день закрыто метро-1

Из-за нарушений в системе проблемы с электричеством возникли в 39 городах и районах Азербайджана, в том числе в Баку и Гяндже. Накануне днем все работы были завершены, однако вечером произошел еще один сбой. Во избежание коллапса весь наземный общественный транспорт перевозил пассажиров бесплатно.

# Авария # Фотофакт

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