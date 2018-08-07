Прямой эфир

В Москве успешно прооперировали актёра фильма «Такси»

07 августа 2018 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Избитому в ночь на 5 августа в одном из московских развлекательных заведений французскому актёру Сами Насери понадобилась медпомощь.  

Как сообщает РИА Новости, актёр был успешно прооперирован в НИИ им. Гельмгольца. Отмечается, что Насери сам решил обратиться к российским врачам, вместо того, чтобы ехать во Францию.  

По словам источника агентства в правоохранительных органах, мужчина проводил время в баре вместе с братом Ларби. В определённый момент у Насери начался конфликт, в результате которого актёра ударили по лицу.  

После инцидента француз пошёл в НИИ имени Склифосовского, где ему оказали помощь и выписали.  

Ранее сообщалось, что Насери поставили диагноз «закрытая ЧМТ» (здесь подробности).  

# Звезды # Сами Насери # Ларби Насери

Другие новости рубрики

Все новости
В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал
07 августа 2018 13:47

В аэропорту Франкфурта-на-Майне ищут мужчину с ребёнком, который прошел регистрацию на рейс и пропал

Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания
07 августа 2018 12:28

Свыше 150-ти жителей Мумбаи обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных во время купания

В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся
07 августа 2018 12:14

В Италии микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, врезался в грузовик и перевернулся