В Москве успешно прооперировали актёра фильма «Такси»

Избитому в ночь на 5 августа в одном из московских развлекательных заведений французскому актёру Сами Насери понадобилась медпомощь.

Как сообщает РИА Новости, актёр был успешно прооперирован в НИИ им. Гельмгольца. Отмечается, что Насери сам решил обратиться к российским врачам, вместо того, чтобы ехать во Францию.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, мужчина проводил время в баре вместе с братом Ларби. В определённый момент у Насери начался конфликт, в результате которого актёра ударили по лицу.

После инцидента француз пошёл в НИИ имени Склифосовского, где ему оказали помощь и выписали.